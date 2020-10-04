Beyoğlu'nda 3 adrese eş zamanlı operasyon - Son Dakika

Beyoğlu'nda uyuşturucu madde depolandığı ve satıldığı ihbarını alan narkotimler, 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Koçbaşıyla kapısını kırarak bir binaya giren polis, elektrik panosuna gizlenmiş çok miktarda taş kokain ele geçirdi. Kelepçelenerek etkisiz hale getirilen şüphelilerin olduğu diğer bir evde ise kanepenin arasına gizlenmiş pompalı tüfek ve bir miktar ot esrar bulundu. Nefes kesen operasyonda 1'i kadın 7 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da başarılı operasyonlara imza atarak torbacılara göz açtırmayan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Sokak Suçları ve Narkotim Büro Amirliği ekipleri, Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi'nde 3 adreste uyuşturucu madde depolandığı ve satıldığı ihbarını aldı. İhbarın ardından adresleri fiziki ve teknik takibe alan narkotimler, takip esnasında adreslere şüpheli şahısların giriş yaptığını belirledi. Bunun üzerine hazırlıklarını tamamlayarak vakit kaybetmeden harekete geçen narkotimler, Doğramacı Şakir Sokak ve Hüseyin Ağa Kireçhane Sokak üzerindeki 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

ELEKTRİK PANOSUNDAN UYUŞTURUCU FIŞKIRDI

Operasyonda binaya koçbaşıyla kapısını kırarak giren narkotimler, en üst katındaki dairede arama başlattı. Daireyi didik arayan narkotimler, suç unsuru bulamayınca aramalarını binada sürdürdü. Binada yapılan aramalarda ise girişteki elektrik panosuna gizlenmiş satışa hazır 10 adet "taş kokain" ele geçirdi. Uyuşturucuların bulunmasının ardından çalışmaları daha da derinleştiren polis, diğer bir adreste yaptığı aramalarda bir miktar "zıvana" diye tabir edilen satışa hazır ot esrar buldu. Narkotimler ayrıca adreste, kokain maddesini kaynatarak taş kokain maddesi yapımında kullanılan cezve ile amonyak maddesi ele geçirdi.

KANEPENİN ARASINDAN POMPALI TÜFEK ÇIKTI

Öte yandan, operasyon kapsamında diğer bir adrese yapılan baskında ise 2 şüpheli yere yatırıldıktan sonra kelepçelenerek etkisiz hale getirildi. Evde arama yapan narkotimler, masanın üzerinde satışa ve içime hazır bir miktar ot esrar ele geçirdi. Aramaları daha da derinleştiren narkotik polisi, kanepenin arasına gizlenmiş pompalı av tüfeği ele geçirdi. Aramaların tamamlanmasının ardından polis, etkisiz hale getirilen 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDILAR

Operasyonun ardından gözaltına alınan Serhan Çağrı C. (29), Abdulsamet G. (29), Uğur C. (28), Sercan D. (30), Ahmet B. (22), Umut B. (42) ve Fas uyruklu İkram F. (32) ele geçirilen uyuşturucularla ve tüfekle birlikte emniyete götürüldü. Burada ifadeleri alınarak sorgulanan şüphelilerden İkram F. "uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma" suçundan adli işlem yapılarak savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, diğer 6 şüpheliye ise "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adli işlem yapıldı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

-İHA-