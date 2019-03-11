Son Dakika Haberleri: Narkotik Operasyonunda Gözaltına Alınan 10 Kişiden 6'sı Tutuklandı

Narkotik Operasyonunda Gözaltına Alınan 10 Kişiden 6'sı Tutuklandı

1 saat önce

Bursa'da narkotik polisi tarafından yapılan operasyonlarda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 10 şahıstan 6'sı tutuklandı.

Narkotik Operasyonunda Gözaltına Alınan 10 Kişiden 6'sı Tutuklandı, System.String[]
Bursa'da narkotik polisi tarafından yapılan operasyonlarda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 10 şahıstan 6'sı tutuklandı. Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zehir tacirlerine yönelik düzenledikleri operasyonda, 11'i uyuşturucu madde kullanıcısı, 10'u ise madde ticareti yapan 21 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerden 11'i hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan gerekli işlemler yapıldıktan sonra şahıslar serbest bırakılırken 10 şüpheli ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adli makamlara sevk edildi. Adli makamlara sevk edilen şahıslardan, Ş.G., K.A., A.A., Ö.A., M.D.S. ve O.D. tutuklanırken, S.Ç., C.K., U.O. ve E.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 08:56 Kaynak: İHA

Bursa, Narkotik, Güncel
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