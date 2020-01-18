Narkotik operasyonunda gözaltına alınan 58 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Narkotik operasyonunda gözaltına alınan 58 şüpheli tutuklandı

7 saat önce

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada narkotik polisinin Esenyurt merkezli birçok ilçede düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 60 şüpheliden 58'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Narkotik operasyonunda gözaltına alınan 58 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada narkotik polisinin Esenyurt merkezli birçok ilçede düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 60 şüpheliden 58'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da Esenyurt merkezli birçok ilçede Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından düzenlenen operasyonda 60 şüpheli gözaltına alınmıştı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, çok miktarda ve çeşitli uyuşturucu madde de ele geçirilmişti. Gözaltına alınan 60 şüpheli ise emniyete götürülmüştü. Emniyette işlemleri tamamlanan 60 şüpheliden 58'i dün sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Doğan Can Cesur/İHA)

Büyükçekmece, Esenyurt, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 10:55 Kaynak: İHA
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