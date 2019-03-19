Son Dakika Haberleri: Narkotik Operasyonunda Gözaltına Alınan 7 Şüpheliden 2'si Tutuklandı

Narkotik Operasyonunda Gözaltına Alınan 7 Şüpheliden 2'si Tutuklandı

1 saat önce

Bursa'da zehir tacirlerine eş zamanlı yapılan operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Operasyonunda Gözaltına Alınan 7 Şüpheliden 2'si Tutuklandı, System.String[]
Bursa'da zehir tacirlerine eş zamanlı yapılan operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara eş zamanlı düzenlediği operasyonda farklı adreslerde 7 kişiyi gözaltına aldı. Yakalanan şahısların üzerilerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda satışa hazır halde paketlenmiş 60 gram metamfetamin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 4'üne kullanmak için uyuşturucu madde almak ve bulundurmak suçundan işlem yapıldı. EE., S.A. çıkarıldıkları mahkemece uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. R.B'nin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 02:55 Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Bursa, 3. Sayfa
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