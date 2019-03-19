Narkotik Operasyonunda Gözaltına Alınan 7 Şüpheliden 2'si Tutuklandı

- Narkotik operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandıBURSA - Bursa'da zehir tacirlerine eş zamanlı yapılan operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

- Narkotik operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı



BURSA - Bursa'da zehir tacirlerine eş zamanlı yapılan operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara eş zamanlı düzenlediği operasyonda farklı adreslerde 7 kişiyi gözaltına aldı. Yakalanan şahısların üzerilerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda satışa hazır halde paketlenmiş 60 gram metamfetamin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 4'üne kullanmak için uyuşturucu madde almak ve bulundurmak suçundan işlem yapıldı. EE., S.A. çıkarıldıkları mahkemece uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. R.B'nin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Düğün Salonunda Kumar Baskını! 54 Kişi Gözaltına Alındı

Sosyal Medya Fenomeni Olmak İsteyen Sürücü Para Cezasından Kurtulamadı

Fatih Terim, Bursa Maçının Devre Arasında Çok Sinirlendi

Mardin'de Teröristlerin Sığınak Olarak Kullandığı Mağaraya Operasyon