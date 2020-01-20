Narkotik operasyonunda gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Narkotik operasyonunda gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Narkotik operasyonunda gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi

6 saat önce

Adana'da merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda sokakta uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 17 zanlı adliyeye sevk edildi.

Narkotik operasyonunda gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi, System.String[]

Adana'da merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda sokakta uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 17 zanlı adliyeye sevk edildi.


Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında sokakta uyuşturucu sattığı öne sürülen ve torbacı diye tabir edilen 32 zanlının yakalanması için Adana merkezli Gaziantep, İstanbul, Şanlıurfa ve Karaman'da teknik ve fiziki olarak takip etmeye başladı.


Polis, 17 Ocak günü şafak vakti zanlıları yakalamak için Adana merkezli 4 ilde 25 adrese operasyon düzenledi. Özel harekat polisleri ve helikopter desteğinde yapılan operasyonda 17 zanlı yakalandı. Firari zanlıların yakalanması için de çalışma sürüyor.


Polisin zanlıların evinde yaptığı aramalarda ise 311 gram esrar, sakız kutusu içerisinde darasız 4.73 gram metamfetamin, uyuşturucu paketlemede kullanıldığı değerlendirilen 63 şeffaf kilitli poşet, 4 uçaksavar mermisi, 5 adet G3 mermisi, 2 adet kalaşnikof marka uzun namlulu silah mermisi, 1 adet 9 mm tabanca mermisi ele geçirildi.


17 zanlı emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. - ADANA

Karaman, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 10:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Fuhuş operasyonunda dikkat çeken görüntü! Koltuk değneğiyle götürüldü
Bit pazarında haraç kestiler, vermeyenleri çırılçıplak soyup kayda aldılar Hem çaldılar hem de dalga geçer gibi "öncesi ve sonrası" fotoğrafı çektiler Çantasını çaldıkları mağdurla fotoğraf çektirince yakalandılar

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2020 17:09:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Narkotik operasyonunda gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]