Narkotik operasyonunda tutuklu sayısı 34'e yükseldi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Narkotik operasyonunda tutuklu sayısı 34'e yükseldi - Son Dakika

Narkotik operasyonunda tutuklu sayısı 34'e yükseldi

12 dakika önce

Denizli'de narkotik polisi tarafından özel harekat destekli zehir tacirlerine yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 23 kişiden 19'u tutuklanırken, soruşturma kapsamında önceden de tutuklanan 15 kişi ile birlikte olayda tutuklu sayısı 34 oldu.

Narkotik operasyonunda tutuklu sayısı 34'e yükseldi, System.String[]

Denizli'de narkotik polisi tarafından özel harekat destekli zehir tacirlerine yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 23 kişiden 19'u tutuklanırken, soruşturma kapsamında önceden de tutuklanan 15 kişi ile birlikte olayda tutuklu sayısı 34 oldu.


Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde 200'e yakın polisin katılımı Denizli merkezli 5 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yapıldı. Özel harekat polisi ve drone destekli operasyonda Merkezefendi ile Pamukkale ilçelerinde önceden belirlenen 24 adrese eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. Baskınlarda 23 şüpheli şahıs kıskıvrak yakalanırken, basılan yerlerde ise 641 metamfetamin, 6,6 gram eroin, 9 gram esrar, 52 adet uyuşturucu hap, bir adete ruhsatsız av tüfeği, 5 adete hassas terazi ele geçirildi.


Yakalanan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 23 kişiden 19'u tutuklandı. Şahıslar geniş güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye getirildi. Soruşturma kapsamında daha önceden aynı olayda tutuklanan 15 kişi ile toplam tutuklu sayısı 34'e yükseldi.


Öte yandan soruşturma kapsamında yakalanan ve adliyeye çıkarılan 4 kişinin ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı bildirildi. - DENİZLİ

Narkotik, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 10:57 Kaynak: İHA
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