Narkotik operasyonunda uyuşturucu esrar ve metamfetamin maddesi ele geçirildi

Osmaniye'de, narkotik ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda esrar ve metamfetamin maddesi ele geçirildi



Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aldıkları ihbar üzerine, savcılık kararıyla yaptığı operasyonda şüphelilerin iş yeri ve ikamet aramasında 1 kilo 400 gram esrar maddesi, 13.50 gram metamfetamin maddesi, 1 adet av tüfeği ele geçirdi. Olayla ilgili S.T., M.E., S.T., G.K., K.D., M.K., M.D. şahıslar göz altına alındı.



Gözaltına alınanlardan K.D, M.K., M.D. bulundurmak ve kullanmaktan serbest bırakıldı.



Diğer 4 şahıs S.T., M.E., S.T., G.K. uyuşturucu ticareti yapmaktan işlem başlatıldı. Emniyetteki sorgularının ardından Adliyeye sevk edilecekler. - OSMANİYE