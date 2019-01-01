Narkotik Polisi 2018 Yılında Toplam 9 Ton Uyuşturucu Ele Geçirdi
1 saat önce
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2018 yılı içinde 45 bin 682 olaya müdahale edip,63 bin 332 şüpheli şahısı yakaladı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2018 yılı içinde 45 bin 682 olaya müdahale edip,63 bin 332 şüpheli şahısı yakaladı. Yıl boyunca yapılan operasyonlarda 9 ton 153 kilo 633 gram uyuşturucu madde ve 6 milyon 599 bin 579 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü 2018 yılı içinde yaptığı çalışmaların istatistiklerini yayınladı. Polis ekipleri, yıl içinde 45 bin 682 olaya müdahale ettiği, ve 63 bin 332 şüpheli şahsı yakaladığı belirtildi. Gözaltına alınan şahıslardan 5 bin 833'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2018 yılında yapılan operasyonlarda 9 ton 153 kilo 633 gram uyuşturucu madde, 6 milyon 599 bin 579 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.
2017 verileri ile karşılaştırıldığında yakalanan şüpheli sayısı yüzde 39, tutuklanan şüpheli sayısı yüzde 15, elde edilen uyuşturucu madde ve hap oranı ise toplamda yüzde 17 artış gösterdi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:00 Kaynak: İHA
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