Son Dakika Haberleri: Narkotik Polisi Affetmiyor

Narkotik Polisi Affetmiyor

1 saat önce

Adana'da narkotik polisleri gerçekleştirdikleri operasyonlarla uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle haklarında 1 ila 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2'si kadın 26 kişiyi yakaladı.

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Adana'da narkotik polisleri gerçekleştirdikleri operasyonlarla uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle haklarında 1 ila 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2'si kadın 26 kişiyi yakaladı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri zehir tacirlerine yönelik çalışmalarına hız verdi. Narkotik ekipleri "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarıyla mücadele ederken, bir taraftan da 'Uyuşturucu madde ticareti' yapma suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan kişileri de yakalamak için çalışma sürdürüyor.

Polis bu hükümlülerin yerlerini belirleyip şok operasyonlar gerçekleştirdi. Bu operasyonlarda haklarında 1 ila 20 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2'si kadın 26 kişi yakalandı. Ev ve iş yerlerinde ise çok miktarda esrar, uyuşturucu hap ve eroin ele geçirildi.

Şüpheliler Abdulaziz S., İzzettin A., Ömer K., Yağmur K., Gökhan F., Necati Y., Tuncay E., İbrahim Halil T., Fikret D., Mehmet G., Durdu Mehmet T., Ali Seydi Ç., Osman Y., Hakan K., Caner E., Erhan T., Yakupcan K., Hasan K., Hacı Mehmet A., Abdulaziz G., Ali Rıza G., Barış A., Yalçın G., Murat Can Y., Canan S. ve Serkan A. cezaevine gönderildi. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 08:52 Kaynak: İHA

Adana, Narkotik, 3. Sayfa
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