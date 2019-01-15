Son Dakika Haberleri: Narkotik Polisi Bağımlıları Takip Edip Torbacıları Yakaladı

Narkotik Polisi Bağımlıları Takip Edip Torbacıları Yakaladı

3 dakika önce

Bursa'da narkotik polisi, uyuşturucu kullanan şahısları takibe alarak torbacıları ulaştı.

Narkotik Polisi Bağımlıları Takip Edip Torbacıları Yakaladı, System.String[]
Bursa'da narkotik polisi, uyuşturucu kullanan şahısları takibe alarak torbacıları ulaştı. Aralarında 18 yaşında bir kızın da bulunduğu 6 kişi adli makamlara sevk edildi.

Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, madde bağımlısı oldukları tespit edilen 5 şahsı gözaltına alarak ifadelerine başvurdu. İfadelerinin ardından saliverilen şahısları takibe alan narkotik polisi, şahısların torbacılarını buldu. İsimleri tespit edilen zehir tacirlerine ait 5 ayrı adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda aralarında 18 yaşındaki Ö.E. isimli genç kız ile K.U, K.Y, A.G, B.Ç.ve R.E.Ö. isimli 6 kişi yakalandı. Yakalanan şahısların evlerinde 150 gram metamfetamin, 25 gram esrar, bir miktar sentetik kannobinoid, bir afet hassas terazi, bir miktar para, bir tabanca ve bu tabakaya ait fişekler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 02:43 Kaynak: İHA

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