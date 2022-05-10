Narkotik polisi Nisan ayında 216 şahsa işlem yaptı - Son Dakika
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Narkotik polisi Nisan ayında 216 şahsa işlem yaptı

10.05.2022 17:40
Narkotik polisi Nisan ayında 216 şahsa işlem yaptı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 1-30 Nisan tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 216 kişiye işlem yapılırken, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 1-30 Nisan tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 216 kişiye işlem yapılırken, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonlarda, 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak', 'Uyuşturucu Madde Bulundurmak-Kullanmak' ve 'Uyuşturucu Madde Kullanımı Kolaylaştırma veya Özendirme' suçlarından 125 olayda 216 şahsa yasal işlem yapıldı. Haklarında işlem yapılan şahıslardan 24'ü tutuklandı. 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak, Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak' suçlarından yakalama müzekkeresi ile aranan 68 şahıs da ekiplerce yakalanırken bunlardan 30'u tutuklandı.

Yapılan operasyonlarda, 793,15gram metamfetamin, 368,70 gram sentetik kannobinoid, 13,32 gram esrar, 65,40gram eroin, 4,60gram kokain, 51 adet uyarıcı hap, 29 adet kırmızı reçeteye tabi sentetik hap, 2 adet tabanca, 1 adet tüfek, 118 adet dolu fişek, 11 adet uyuşturucu madde tartımında kullanılan hassas terazi ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğünce, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülen faaliyetlerin, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi. - KAYSERİ

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Uyuşturucu, Narkotik, Kayseri, Nisan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Narkotik polisi Nisan ayında 216 şahsa işlem yaptı - Son Dakika


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