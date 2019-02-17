Son Dakika Haberleri: Narkotik Polisi Sokak Satıcılarına Göz Açtırmıyor

Narkotik Polisi Sokak Satıcılarına Göz Açtırmıyor

1 saat önce

Bartın'da narkotik polisinin sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Polisi Sokak Satıcılarına Göz Açtırmıyor, System.String[]
Bartın'da narkotik polisinin sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri uyuşturucu madde temin ve ticareti yaptığı belirlenen 3 şüpheliyi takibe aldı. Düzenlenen operasyonla M.Y, V.F. ve G.K. yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların çantasında yapılan aramada 108,50 gram skunk adlı uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BARTIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 04:45 Kaynak: İHA

Bartın, Narkotik, 3. Sayfa
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