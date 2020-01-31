Narkotik polisi uyuşturucu tacirlerini yakaladı - Son Dakika
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Narkotik polisi uyuşturucu tacirlerini yakaladı

6 saat önce

Aydın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce Aydın'ın Efeler ve Germencik İlçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalananlardan 10 kişi tutuklandı.

Narkotik polisi uyuşturucu tacirlerini yakaladı, System.String[]

Aydın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce Aydın'ın Efeler ve Germencik İlçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalananlardan 10 kişi tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Aydın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Aydın'ın Efeler ve Germencik İlçelerinde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonlarda, 113 olaya müdahale edildi, 126 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı. 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi, 10 şüpheli ise sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.


Yapılan operasyonlar kapsamında, 1486,06 gram metamfetamin maddesi, 160,05 gram esrar maddesi, 31 adet sentetik ecza, 8,72 gram sentetik kannabinoid maddesi, 9 adet ecstasy Hap, 2,12 gram skunk esrar maddesi, 0,10 gram toz esrar maddesi, 2 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 5 adet fişek ele geçirildi. - AYDIN

Aydın Emniyet Müdürlüğü, Efeler, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 12:05 Kaynak: İHA
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