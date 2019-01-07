Son Dakika Haberleri: Narkotik Polisinde Yunanistan'da Operasyon  (1)

Narkotik Polisinde Yunanistan'da Operasyon  (1)

15 dakika önce

Çağatay KENARLI - İstanbul DHA - TÜRK ve Yunan narkotik polislerince Yunanistan'ın Pire Limanı'nda operasyon düzenlendi.

Narkotik Polisinde Yunanistan'da Operasyon  (1), System.String[]
Çağatay KENARLI - İstanbul DHA - TÜRK ve Yunan narkotik polislerince Yunanistan'ın Pire Limanı'nda operasyon düzenlendi.

Operasyonda Lazkiye limanından çıkan Hırvatistan üzerinden Türkiye karasularını geçerek Dubai'ye ulaşacak gemide yüklü konteynerde  yaklaşık 23 tonluk kurşun levha içine gizlenmiş milyonlarca uyuşturucu hap ele geçirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 03:40 Kaynak: DHA

Pire Limanı, Narkotik, Yunanistan, Güncel
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