Son Dakika Haberleri: Narkotik Polisinde Yunanistan'da Operasyon (1)

Narkotik Polisinde Yunanistan'da Operasyon (1)

1 saat önce

Çağatay KENARLI - İstanbul DHA - TÜRK ve Yunan narkotik polislerince Yunanistan'ın Pire Limanı'nda operasyon düzenlendi.

Narkotik Polisinde Yunanistan'da Operasyon (1), System.String[]
Çağatay KENARLI - İstanbul DHA - TÜRK ve Yunan narkotik polislerince Yunanistan'ın Pire Limanı'nda operasyon düzenlendi.

Operasyonda Lazkiye limanından çıkan Hırvatistan üzerinden Türkiye karasularını geçerek Dubai'ye ulaşacak gemide yüklü konteynerde yaklaşık 23 tonluk kurşun levha içine gizlenmiş milyonlarca uyuşturucu hap ele geçirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:09 Kaynak: DHA

Pire Limanı, Narkotik, Yunanistan, Güncel
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