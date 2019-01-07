Narkotik Polisinde Yunanistan'da Operasyon (1)
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Çağatay KENARLI - İstanbul DHA - TÜRK ve Yunan narkotik polislerince Yunanistan'ın Pire Limanı'nda operasyon düzenlendi.
Çağatay KENARLI - İstanbul DHA
- TÜRK ve Yunan narkotik polislerince Yunanistan
'ın Pire Limanı
'nda operasyon düzenlendi.
Operasyonda Lazkiye
limanından çıkan Hırvatistan
üzerinden Türkiye
karasularını geçerek Dubai
'ye ulaşacak gemide yüklü konteynerde yaklaşık 23 tonluk kurşun levha içine gizlenmiş milyonlarca uyuşturucu hap ele geçirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:09 Kaynak: DHA
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