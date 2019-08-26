Son Dakika Haberleri: Narkotik polisinden baskın: 5 gözaltı
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Narkotik polisinden baskın: 5 gözaltı

1 saat önce

Narkotik polisinden baskın: 5 gözaltıBURSA - Bursa narkotik polisi, torbacılık yapan 5 kişiyi gözaltına aldı.

Narkotik polisinden baskın: 5 gözaltı

BURSA - Bursa narkotik polisi, torbacılık yapan 5 kişiyi gözaltına aldı.

Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullandıkları tespit edilen şahısları yakalayarak ifadelerini aldı. Şahısların ifadelerinden yola çıkan polis, bu şahıslara uyuşturucu sattıkları iddia edilen 5 kişiyi takibe aldı. Yapılan takipler neticesinde uyuşturucu sattıkları tespit edilen O.K, M.V.Ö, S.T, U.A. ve D.A. isimli 5 şüpheli gözaltına alındı. Şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 180 gram metamfetamin, 1 adet de hassas terazi ele geçirildi. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Narkotik, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 04:33 Kaynak: İHA
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