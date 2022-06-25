Narkotik polisinden gençlerle futbol maçı

ANKARA Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi 'Narko Ankara' takımı, '26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü' için İncirli Spor Futbol Kulübü'nün altyapı ekibi ile farkındalık maçı yaptı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü' kapsamında, farkındalık için kentte çeşitli etkinlikler düzenledi. Narkotik polislerinin 'Narko Ankara' takımı da İncirli Endüstri Meslek Lisesi'ndeki halı sahada, İncirli Spor Futbol Kulübü'nün altyapı ekibiyle karşılaştı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Celal Özgür Öz'ün vuruşuyla başlayan maçta İncirli Spor Futbol Kulübü, 'Narko Ankara'yı mağlup etti. Mücadelenin ardından Şube Müdürü Öz, İncirli Spor Futbol Kulübü sporcularına günün anısına hazırlanan madalyaları taktı.

'TÜM EMNİYET MENSUPLARINA TEŞEKKÜR EDERİZ'Oğlu altyapıda oynayan Nihal Arıcı, "Çocuklar için çok bilgilendirici ve sağlıklı bir etkinlik oldu. Tüm emniyet mensuplarına teşekkür ederiz. Uyuşturucu tehdidi artık okullara kadar geldi. Bizim de geçtiğimiz yıllarda bir tanıdığımız uyuşturucu sebebiyle hayatını kaybetti. Takip evde başlıyor. Evi ve çocuğu takip eden annedir. Anneler çocuklarını takip etmeli. Çocukların eğitim ve sporla uyuşturucudan uzak duracaklarını düşünüyorum. Gerçekten bağımlılık yaşı inanılmaz derecede düşük seviyelerde. Çok ciddi bir problem ve bu sebeple çocuğunu bu konuda en başta anne takip etmeli. 'Bir defadan bir şey olmaz' diye başlıyor ve daha sonra bağımlığa gidiyor bu süreç. Bu tarz sosyal sorumluluk projelerinin çok faydalı olacağını düşünüyoruz" dedi.'SPOR, KÖTÜ ALIŞKANLIKLARIN EN BÜYÜK İLACI'

İncirli Mahallesi'nin muhtarı ve İncirli Spor Futbol Kulübü'nün yöneticisi Bektaş Yener Çelik ise "Burada 400 çocuğa eğitim veriyoruz. Amacımız çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak. Bu konuda da çok şükür çok ciddi başarılar gösteriyoruz. Velilerimiz ve çocuklarımızla bir aile ortamı içerisindeyiz. Ben 8 yıldır mahalle muhtarıyım. Aynı zamanda eski milli futbolcuyum. Biz bu işe 8 yıl önce başladık. Öğrencilerimiz arasında geçmişte uyuşturucu kullananlar vardı. Onlar bizimle uyuşturucudan uzaklaştı ve üniversiteyi kazanıp okumaya başladı. Aynı zamanda alkol kullanan öğrencilerimiz de vardı, onlar da o tarz kötü alışkanlıklarından kurtuldu. Biz burada bunu başardık. Burada çocuklar sosyalleşiyor. Spor, bu kötü alışkanlıkların en büyük ilacıdır. Bu tarz etkinliklerin sürekli devam etmesini istiyoruz" diye konuştu.