Narkotik polisinden "Huzurlu Okul" uygulaması

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri "Huzurlu Okul" uygulaması kapsamında okul çevrelerinde denetim yaptı. Denetimlerde 10 araç ve sürücüsüne 8 bin 772 TL para cezası kesildi, 219 şahısın sorgulaması yapıldı.



Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özellikle çocukların ve gençlerin güvenliği için yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte sokaklarda nöbet tutmaya başladı. Okul saatleri içerisinde, gündüzleri okul çevrelerinde uygulama yapan Narko timler, akşamları da çok önemli operasyonlara imza atmaya devam ediyor. Gerçekleşen uygulama ve operasyonlarda özel eğitimli narkotik köpeği Jiby'de görev aldı.



Narkotik timleri, trafik ekipleri ve asayiş ekipleri de destek verdi. Okulların önü veya çevresinde görev alan polisler uygulama yaptı. Gerçekleşen son uygulamada 219 şahsın GBT sorgulaması yapıldı. 146 araç ve sürücüsü denetimden geçti. 10 araç ve sürücüsüne 8 bin 772 TL para cezası kesildi. 1 yoklama kaçağı yakalandı. Zehir tacirlerinin okullardan ve öğrencilerden uzak durması için gerçekleşen operasyonlara veliler ve okul idarecileri de tam destek verdi. - DENİZLİ