Son Dakika Haberleri: Narkotik Polisinden Okullar Bölgesinde Uyuşturucu Denetimi

Narkotik Polisinden Okullar Bölgesinde Uyuşturucu Denetimi

1 saat önce

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, okulların açılması üzerine öğrencileri uyuşturucudan korumak için okullar bölgesinde uygulama yaptı.

Narkotik Polisinden Okullar Bölgesinde Uyuşturucu Denetimi, System.String[]
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, okulların açılması üzerine öğrencileri uyuşturucudan korumak için okullar bölgesinde uygulama yaptı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım, Atakum ve Canik ilçelerinde bulunan okulların önlerinde ve etrafında denetim yaptı. Motosikletli narkotik timlerinin de katıldığı uygulamada şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde arama yapılıp kimlik soruşturması yapıldı. Uygulamanın aralıksız devam edeceği öğrenildi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 05:09 Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Samsun Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, 3. Sayfa
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