Narkotik polisinden şafak operasyonu: 23 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Narkotik polisinden şafak operasyonu: 23 gözaltı - Son Dakika

Narkotik polisinden şafak operasyonu: 23 gözaltı

6 saat önce

Denizli merkezli 5 ilde 24 ayrı adrese narkotik polisi tarafından eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Narkotik polisinden şafak operasyonu: 23 gözaltı, System.String[]

Denizli merkezli 5 ilde 24 ayrı adrese narkotik polisi tarafından eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 23 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, baskın yapılan adreslerin birinde ise korkan bebeği özel harekat polisi kucağına alarak sakinleştirip bir üst katta yakınlarına verdi.


Edinilen bilgilere göre operasyon Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde yapıldı. 200'e yakın polisin katıldığı operasyonda drone ile havadan gözetleme yapılırken, özel harekat polisi de zırhlı araçlarla operasyona destek verdi. Operasyon Denizli merkezli 5 ilde gerçekleştirildi. Narkotik ekiplerince 3 ay süren takip sonrası gerçekleştirilen operasyonda 24 farklı adrese baskın yapıldı. Polisin gittiği adreslerde açılmayan kapılar ise koç başları ile kırıldı.


Merkezefendi ilçesi İlbade Mahallesi'nde özel harekat polisi tarafından çalınan zile rağmen kapı açılmayınca koçbaşı ile kapısı kırılarak girilen evde seslerden korkan 1 yaşındaki bebeği özel harekat polisi kucağına alarak sakinleştirdi. Ekipler bebeği daha sonra üst katlarda oturan yakınlarından birine verdi.


24 adreste 23 kişi gözaltına alındı


Şüphelilerin kaçma girişimine karşı tüm önlemleri alan ekipler adresleri drone ile de havadan izledi. Basılan evlere giren polis şüphelileri tek tek gözaltına alırken ayrıca evleri didik didik edip uyuşturucu aradı. Evlerde fiziksel aramanın ardından eğitimli narkotik köpekleriyle de arama yapıldı.


Basılan 24 adreste 23 kişi gözaltına alınırken evlerde yapılan aramalarda ise 641 metamfetamin, 6,6 gram eroin, 9 gram esrar, 52 adet uyuşturucu hap, bir adete ruhsatsız av tüfeği, 5 adete hassas terazi ele geçirildi.


Operasyonun ardından başlatılan soruşturma devam ediyor. - DENİZLİ

Narkotik, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 11:26 Kaynak: İHA
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