Narkotik Polisinden Sırbistan-Bulgaristan Sınırında Büyük Operasyon (2)
20 dakika önce
Çağatay KENARLI, İstanbul DHA - İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Hollanda'dan ev aksesuarları yüklü bir TIR'ın, Sırbistan-Bulgaristan sınır kapısından geçerek başka araçlara dağıtacağı bilgisi üzerine sınırda...
Çağatay KENARLI, İstanbul DHA
- İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Hollanda
'dan ev aksesuarları yüklü bir TIR'ın, Sırbistan- Bulgaristan
sınır kapısından geçerek başka araçlara dağıtacağı bilgisi üzerine sınırda operasyon düzenledi. Sırbistan-Bulgaristan'da bu ülkelerin polisinin de desteğiyle düzenlenen operasyonda bir kişi gözaltına alınırken Türkiye
'ye getirileceği belirlenen 500 bin ecstacy hap ele geçirildi. Yapılan operasyonun Türkiye'nin yurtdışında gerçekleştirdiği ilk uyuşturucu operasyonu olarak kayıtlara geçtiği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 09:35 Kaynak: DHA
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