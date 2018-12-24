Son Dakika Haberleri: Narkotik Polisinden Sırbistan-Bulgaristan Sınırda Operasyon - İstanbul

Narkotik Polisinden Sırbistan-Bulgaristan Sınırda Operasyon - İstanbul

2 saat önce

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Sırbistan-Bulgaristan sınırında yapılan operasyonda Türkiye'ye gönderileceği belirlenen 500 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Sırbistan- Bulgaristan sınırında yapılan operasyonda Türkiye'ye gönderileceği belirlenen 500 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışmalar kapsamında yapılan fiziki ve teknik takip sonucu, ev aksesuarları arasında zulalanmış şekilde uyuşturucu madde bulunan tırın Hollanda'dan yola çıkarak Bulgaristan ve Sırbistan sınırına gittiğini belirledi.

Tırdaki uyuşturucu maddenin başka araçlara dağıtarak Türkiye'ye gönderileceği bilgisine ulaşan ekipler, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinesinde İstanbul'dan hareket ederek Sırbistan ve Bulgaristan sınırına gitti.

Narkotik ekiplerinin, burada Sırp ve Bulgar polisiyle ortak düzenlediği operasyonda bir şüpheli yakalanırken, 500 bin adet extacy hap ele geçirildi.

İstanbul narkotik ekiplerince yapılan operasyonun, Türkiye'nin yurt dışında gerçekleştirdiği ilk operasyon olarak kayıtlara geçtiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 09:56 Kaynak: AA

Sırbistan Karadağ, Narkotik, İstanbul, Güncel
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İstanbul Polisi, Sırbistan- Bulgaristan Sınırında Uyuşturucu Operasyonu Yaptı Ameliyattan Korktu Yıllarca Dev Guatr ile Yaşadı

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