Son Dakika Haberleri: Narkotik Polisinden Sırbistan Sınırında Büyük Operasyon

Narkotik Polisinden Sırbistan Sınırında Büyük Operasyon

2 saat önce

İstanbul - (operasyondan görüntüyle) NARKOTİK POLİSİNDEN SIRBİSTAN SINIRINDA BÜYÜK OPERASYON (2)Çağatay KENARLI, İSTANBUL DHAİstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Hollanda'dan ev aksesuarları yüklü bir...

İstanbul - (operasyondan görüntüyle) NARKOTİK POLİSİNDEN SIRBİSTAN SINIRINDA BÜYÜK OPERASYON (2)

Çağatay KENARLI, İSTANBUL DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Hollanda'dan ev aksesuarları yüklü bir TIR'ın, Sırbistan- Bulgaristan sınır kapısından geçerek başka araçlara dağıtacağı bilgisi üzerine sınırda operasyon düzenledi. Sırbistan-Bulgaristan'da bu ülkelerin polisinin de desteğiyle düzenlenen operasyonda bir kişi gözaltına alınırken Türkiye'ye getirileceği belirlenen 500 bin ecstacy hap ele geçirildi. Yapılan operasyonun Türkiye'nin yurtdışında gerçekleştirdiği ilk uyuşturucu operasyonu olarak kayıtlara geçtiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 09:59 Kaynak: DHA

Hollanda, Narkotik, Sırbistan Karadağ, Güncel
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