Narkotik Polisinden Sırbistan Sınırında Büyük Operasyon
2 saat önce
İstanbul - (operasyondan görüntüyle) NARKOTİK POLİSİNDEN SIRBİSTAN SINIRINDA BÜYÜK OPERASYON (2)Çağatay KENARLI, İSTANBUL DHAİstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Hollanda'dan ev aksesuarları yüklü bir...
İstanbul
- (operasyondan görüntüyle) NARKOTİK POLİSİNDEN SIRBİSTAN SINIRINDA BÜYÜK OPERASYON (2)
Çağatay KENARLI, İSTANBUL DHA İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Hollanda
'dan ev aksesuarları yüklü bir TIR'ın, Sırbistan- Bulgaristan
sınır kapısından geçerek başka araçlara dağıtacağı bilgisi üzerine sınırda operasyon düzenledi. Sırbistan-Bulgaristan'da bu ülkelerin polisinin de desteğiyle düzenlenen operasyonda bir kişi gözaltına alınırken Türkiye
'ye getirileceği belirlenen 500 bin ecstacy hap ele geçirildi. Yapılan operasyonun Türkiye'nin yurtdışında gerçekleştirdiği ilk uyuşturucu operasyonu olarak kayıtlara geçtiği öğrenildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 09:59 Kaynak: DHA
Yalova'da Düzenlenen Fuhuş Operasyonunda 30 Kişi Gözaltına Alındı
İstanbul Polisi, Sırbistan- Bulgaristan Sınırında Uyuşturucu Operasyonu Yaptı
Bu Gece Yarısından İtibaren Benzin ve Motorine Büyük İndirim Gelecek
30 Çeşit Baharatla Hazırlanan Sucuk Döneri Yemek İçin Başka İllerden Afyon'a Geliyorlar