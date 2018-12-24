Narkotik Polisinden Sırbistan Sınırında Dev Operasyon (1)
36 dakika önce
Çağatay KENARLI - İstanbul DHA - İSTANBUL Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sırbistan-Bulgaristan sınırında 500 bin uyuşturucu hap ele geçirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 09:23 Kaynak: DHA
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