Son Dakika Haberleri: Narkotik Polisinden Sırbistan Sınırında Dev Operasyon (1)

Narkotik Polisinden Sırbistan Sınırında Dev Operasyon (1)

36 dakika önce

Çağatay KENARLI - İstanbul DHA - İSTANBUL Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sırbistan-Bulgaristan sınırında 500 bin uyuşturucu hap ele geçirdi.

Narkotik Polisinden Sırbistan Sınırında Dev Operasyon (1), System.String[]
Çağatay KENARLI - İstanbul DHA - İSTANBUL Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sırbistan- Bulgaristan sınırında 500 bin uyuşturucu hap ele geçirdi. Türkiye'nin yurtdışında yaptığı operasyonda en büyük yakalama olduğu belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 09:23 Kaynak: DHA

DHA, İstanbul, Sırbistan Karadağ, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dolar Yeni Haftaya Nasıl Başladı? İşte Güncel Rakamlar Son Dakika! İstanbul Polisi, Sırbistan- Bulgaristan Sınırında Uyuşturucu Operasyonu Yaptı

Evli ve 2 Çocuk Babası, 1600 Derecelik Çelik Eritme Kazanına Atladı FETÖ Operasyonunda, Sarı ve Kırmızı Yelekler Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2018 09:59:36. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Narkotik Polisinden Sırbistan Sınırında Dev Operasyon (1)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]