Narkotik Polisinden Şok Uygulama
1 saat önce
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri araçlar, şahıslar ve sokak araları ile şüpheli yerlerde uyuşturucu uygulaması yaptı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri araçlar, şahıslar ve sokak araları ile şüpheli yerlerde uyuşturucu uygulaması yaptı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Canik
ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle bugün 16.00-17.00 saatleri arasında şok mahalle kapama uygulaması düzenledi. Uygulamada narkotik dedektör köpekleri de görev aldı. Polis
, 168 şahıs, 21 araç, 2 iş yeri ve 11 metruk binayı didik didik aradı. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 06:31 Kaynak: İHA
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