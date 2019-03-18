Son Dakika Haberleri: Narkotik Polisinden Şok Uygulama

Narkotik Polisinden Şok Uygulama

29 dakika önce

- Narkotik polisinden şok uygulama Polis her yeri didik didik aradıSAMSUN - Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri araçlar, şahıslar ve sokak araları ile şüpheli yerler üzerinde uyuşturucu uygulaması yaptı.

- Narkotik polisinden şok uygulama
Polis her yeri didik didik aradı

SAMSUN - Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri araçlar, şahıslar ve sokak araları ile şüpheli yerler üzerinde uyuşturucu uygulaması yaptı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle bugün 16.00-17.00 saatleri arasında şok mahalle kapama uygulaması düzenledi. Uygulamaya narkotik dedektör köpekleri de görev aldı. Polis, 168 şahıs, 21 araç, 2 iş yeri ve 11 metruk binayı didik didik aradı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 07:05 Kaynak: İHA

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