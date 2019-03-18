Narkotik Polisinden Şok Uygulama
29 dakika önce
- Narkotik polisinden şok uygulama Polis her yeri didik didik aradıSAMSUN - Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri araçlar, şahıslar ve sokak araları ile şüpheli yerler üzerinde uyuşturucu uygulaması yaptı.
- Narkotik
polisinden şok uygulama Polis
her yeri didik didik aradı
SAMSUN - Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri araçlar, şahıslar ve sokak araları ile şüpheli yerler üzerinde uyuşturucu uygulaması yaptı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Canik
ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle bugün 16.00-17.00 saatleri arasında şok mahalle kapama uygulaması düzenledi. Uygulamaya narkotik dedektör köpekleri de görev aldı. Polis, 168 şahıs, 21 araç, 2 iş yeri ve 11 metruk binayı didik didik aradı.
Son Dakika
» Yerel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 07:05 Kaynak: İHA
Yeni Zelanda Saldırganının Ailesi: Özür Dileriz, Sadece Eve Gidip Saklanmak İstiyoruz
Karısı Tarafından Bıçaklanan Vatandaş, Manşeti Kendisi Attı: Yaz Gazeteci
Bedensel Engelli Kuruyemişçiyi, Önce Bıçakladı Sonra Boğazını Kesti
İntihar Girişiminde Bulunan Genci, Kadın Komiser Vazgeçirmeye Çalıştı