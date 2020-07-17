Narkotik polisinden uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde polis ekipleri düzenledikleri operasyonlarda 741 kök kenevir, 760 gram esrar, ruhsatsız av tüfeği ve tabanca ele geçirirken 2 kişiyi gözaltına aldı.



Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri düzenledikleri iki ayrı operasyonda çok sayıda Hint keneviri ve uyuşturucu madde ele geçirdi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri ilk operasyonda Y.S.'nin (48) evinin bahçesinde boyları 30 santimetre ile 250 santimetre arasında değişen 523 adet kök keneviri, evinde yapılan aramada ise 760,27 gram esrar, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 66 adet av tüfeğine ait fişek, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 8 adet tabancaya ait fişek ele geçirildi. Narkotik polis ekipleri düzenledikleri ikinci operasyonda ise M.B. (36) isimli şahsın evinin bahçesinde 30 santimetre ile 160 santimetre arsında değişen 218 adet kök kenevir ele geçirdi. Polis uyuşturucu maddeler ve silahlara el koyarken Y.S. ve M.B gözaltına alındı. Savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı. - ZONGULDAK