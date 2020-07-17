Narkotik polisinden uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Narkotik polisinden uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde polis ekipleri düzenledikleri operasyonlarda 741 kök kenevir, 760 gram esrar, ruhsatsız av tüfeği ve tabanca ele geçirirken 2 kişiyi gözaltına aldı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde polis ekipleri düzenledikleri operasyonlarda 741 kök kenevir, 760 gram esrar, ruhsatsız av tüfeği ve tabanca ele geçirirken 2 kişiyi gözaltına aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski başyaver Yazıcı'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi
"Huysuz Virjin" olarak tanınan sanatçı Seyfi Dursunoğlu'nun ölüm nedeni belli oldu
Acun Ilıcalı'dan Bakan Koca'nın Survivor finali eleştirisine yanıt: İstenmeden oluşan bir durum

Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri düzenledikleri iki ayrı operasyonda çok sayıda Hint keneviri ve uyuşturucu madde ele geçirdi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri ilk operasyonda Y.S.'nin (48) evinin bahçesinde boyları 30 santimetre ile 250 santimetre arasında değişen 523 adet kök keneviri, evinde yapılan aramada ise 760,27 gram esrar, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 66 adet av tüfeğine ait fişek, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 8 adet tabancaya ait fişek ele geçirildi. Narkotik polis ekipleri düzenledikleri ikinci operasyonda ise M.B. (36) isimli şahsın evinin bahçesinde 30 santimetre ile 160 santimetre arsında değişen 218 adet kök kenevir ele geçirdi. Polis uyuşturucu maddeler ve silahlara el koyarken Y.S. ve M.B gözaltına alındı. Savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

(Vedat Kılıç/İHA)

Narkotik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 20:14 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Narkotik polisinden uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

00:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski başyaver Yazıcı'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi 23:54 "Huysuz Virjin" olarak tanınan sanatçı Seyfi Dursunoğlu'nun ölüm nedeni belli oldu 23:43 Acun Ilıcalı'dan Bakan Koca'nın Survivor finali eleştirisine yanıt: İstenmeden oluşan bir durum 23:00 Hayatını kaybeden "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktı 22:53 Dünya Sağlık Örgütü, "Koronavirüs ikinci kez bulaşır mı?" soruna yanıt veremedi 22:15 Katil zanlısının 8 parçaya böldüğü cansız beden için poşet almaya gittiği anlar ortaya çıktı 21:09 Mansur Yavaş, "torpille" belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı 20:50 Başından vurulmuş halde bulunan asker, sağlık ekiplerini seferber etti 18:47 Polis operasyonunda gizli bölmede yakalanan kadın, "Size şaka yaptık" dedi 18:29 Kendisinden haber alınamayan mahalle bekçisi ölü bulundu 17:20 Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi 17:00 Putin'den 150 bin askere sürpriz talimat! Beş günlük dev askeri tatbikat başladı 16:02 Ayasofya Camii'nde kılınacak ilk namaz sonrası cemaate baklava ikram edilecek 15:54 15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu 15:37 Telefon dolandırıcıları iş başında! Yaşlı adamın kızının dikkati 200 bin lirayı kurtardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski başyaver Yazıcı'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi
00:32
"Huysuz Virjin" olarak tanınan sanatçı Seyfi Dursunoğlu'nun ölüm nedeni belli oldu
23:54
Acun Ilıcalı'dan Bakan Koca'nın Survivor finali eleştirisine yanıt: İstenmeden oluşan bir durum
23:43
Hayatını kaybeden "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktı
23:00
Dünya Sağlık Örgütü, "Koronavirüs ikinci kez bulaşır mı?" soruna yanıt veremedi
22:53
Katil zanlısının 8 parçaya böldüğü cansız beden için poşet almaya gittiği anlar ortaya çıktı
22:15
Mansur Yavaş, "torpille" belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı
21:09
Başından vurulmuş halde bulunan asker, sağlık ekiplerini seferber etti
20:50
Polis operasyonunda gizli bölmede yakalanan kadın, "Size şaka yaptık" dedi
18:47
Kendisinden haber alınamayan mahalle bekçisi ölü bulundu
18:29
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2020 02:30:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Narkotik polisinden uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]