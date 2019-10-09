Son Dakika Haberleri: Narkotik polisinden uyuşturucu uygulaması: 11 gözaltı
Son Dakika 3. Sayfa Narkotik polisinden uyuşturucu uygulaması: 11 gözaltı

Narkotik polisinden uyuşturucu uygulaması: 11 gözaltı

1 saat önce

Samsun'da narkotik polisinin düzenlediği uygulamada 11 kişi gözaltına alındı.

Narkotik polisinden uyuşturucu uygulaması: 11 gözaltı, System.String[]

Samsun'da narkotik polisinin düzenlediği uygulamada 11 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ve Atakum ilçelerinde uygulama yaptı. Yapılan uygulamada 11 kişi gözaltına alındı. Aramalarda, 11,38 gram esrar maddesi, 83 adet sentetik ecza adlı uyuşturucu özelliği bulunan ilaç, 1 adet esrarla sigara, 11 kök dişi Hint keneviri bitkisi, 1 adet tabanca ve 3 adet mermi ele geçti. Tabancayla yakalanan bir kişi polis merkezine teslim edilirken, "uyuşturucu kullanmak" suçundan ifadeleri alınan 10 kişi ise daha sonra serbest bırakıldı. - SAMSUN

Narkotik, Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 02:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Emine Bulut davası için takipçi olmaya bir avuç insan gitti
Canını hiçe saydı, iş yerine sığınan kadını Emine Bulut gibi olmasın diye ölümden kurtardı Fotoğraf stüdyosu sahibi, kıyafetlerini değiştiren kadınların görüntülerini gizli kamerayla kaydetti, serbest bırakıldı Doktor ile hasta yakını arasında "Senin karın tam bir edepsiz" tartışması

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2019 16:09:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Narkotik polisinden uyuşturucu uygulaması: 11 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]