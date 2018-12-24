Narkotik Polisinden Yurt Dışında Dev Operasyon
8 dakika önce
İstanbul narkotik polisi, Sırbistan-Bulgaristan sınırında operasyon düzenledi.
İstanbul
narkotik polisi, Sırbistan- Bulgaristan
sınırında operasyon düzenledi. 500 bin adet ecstasy hapın ele geçirildiği operasyonun Türkiye
'nin yurt dışında gerçekleştirdiği ilk uyuşturucu operasyonu olduğu belirtildi. Hollanda
'dan ev aksesuarları arasına zulalanan uyuşturucu hapların Bulgaristan-Sırbistan sınırında başka araçlara dağıtılacağı bilgisi üzerine fiziki ve teknik takip başlatıldı. Narkotik
Suçlara Mücadele Daire Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü
koordinesinde İstanbul'dan yola çıkan narkotik polisi, Sırbistan-Bulgaristan sınırında operasyon için harekete geçti. Sırbistan ve Bulgaristan polisi ile birlikte gerçekleştirilen ortak operasyonda 500 bin adet ecstacy hap ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı. Operasyonun Türkiye'nin yurt dışında gerçekleştirdiği ilk uyuşturucu operasyonu olduğu belirtildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 09:46 Kaynak: İHA
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