Son Dakika Haberleri: Narkotik polisinden zehir tacirine drone'lu baskın
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Narkotik polisinden zehir tacirine drone'lu baskın

19 dakika önce

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 1 kilo uyuşturucu ve çok sayıda kesime hazır esrar ele geçirildi.

Narkotik polisinden zehir tacirine drone'lu baskın, System.String[]

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 1 kilo uyuşturucu ve çok sayıda kesime hazır esrar ele geçirildi. Drone ile izlenen şüpheli narkotik polisinin ani baskınıyla suçüstü yakalandı.


Mustafakemalpaşa ilçesi Yalıntaş Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarını değerlendiren narkotik timleri Samet O. (25) isimli şahsı takibe aldı. Drone ile izlenen şüpheli narkotik polisinin ani baskınıyla suçüstü yakalandı. Üzerinde 1 kilo uyuşturucu madde ve çok sayıda kesime hazır esrar ele geçirilen satıcı gözaltına alındı. Samet O. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA

Mustafakemalpaşa, Narkotik, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 09:47 Kaynak: İHA
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