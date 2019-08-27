Son Dakika Haberleri: Narkotik polisinden zehir tacirlerine baskın: 7 gözaltı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Narkotik polisinden zehir tacirlerine baskın: 7 gözaltı

1 saat önce

Bursa narkotik polisi, uyuşturucu kullanan ve ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

Narkotik polisinden zehir tacirlerine baskın: 7 gözaltı, System.String[]

Bursa narkotik polisi, uyuşturucu kullanan ve ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 5'i serbest kalırken, 2 kişi adli makamlara sevk edildi.


Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde uyuşturucu kullanan ve ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Yapılan ilk baskınlarda uyuşturucu kullanan 5 kişiyi gözaltına alan ekipler, bu şahısların ifadelerinden yola çıkarak, uyuşturucu satan şüphelilere ulaştı. Şahısların ifadelerinden yola çıkan ekipler, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen K.Y. ve M.B.G. isimli şüphelileri takibe aldı. Yapılan takiplerin ardından ekipler 2 şüpheliyi de gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 40 gram metamfetamin, 40 gram uyuşturucu çoğaltmakta kullanılan kristal madde, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tahmin edilen bir miktar para ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. - BURSA

Narkotik, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 03:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Hakkari'de 8 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon kamerada
(Özel) "İnsanlık ölmüş" dedirten sosyal deney...Denizde boğulan adama kimse yardım etmedi İşe başlamanın şartı 3 fidan dikmek Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı 30 Ağustos videosu izleyenleri duygulandırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.8.2019 16:22:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Narkotik polisinden zehir tacirlerine baskın: 7 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]