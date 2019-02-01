Narkotik Polisinden Zehir Tacirlerine Büyük Darbe: 34 Gözaltı

Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 34 kişi gözaltına alınırken, 56 bin lira para ele geçirildi.



Bursa narkotik polisi, uyuşturucu ticareti ile mücadele kapsamında yaptıkları operasyonda 34 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslardan 25'i serbest bırakılırken 9'u adli makamlara sevk edildi.



Bursa narkotik polisi uyuşturucu kullandıkları ve ticareti yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon yaptı. Narkotik ekipleri çok sayıda polis memurunun katıldığı operasyonda 34 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslardan 25'i hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapılırken 9'u adli makamlara sevk edildi.



Operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen Ş.A., S.A., S.A.S., U.G., F.Ç., A.Y., M.A.E., S.Y. ve H.I. isimli 9 kişinin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 335 gram esrar, 57 adet ecstasy tablet, 45 gram bonzai, 50 gram metamfetamin, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği tahmin edilen 56 bin lira para, uyuşturucu madde paketlemede kullanılan şeffaf kilitli poşet, 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait çok sayıda fişek ele geçirildi.



Uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 9 şahıstan 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer 6 kişinin savcılık sorgusu devam ediyor. - BURSA

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