Son dakika haberleri... Narkotik polisini karşılarında görünce şaşkınlıklarını gizleyemediler - Son Dakika

Son dakika haberleri... Narkotik polisini karşılarında görünce şaşkınlıklarını gizleyemediler

08.03.2021 17:48

Son dakika genel haberi... - Narkotik polisini karşılarında görünce şaşkınlıklarını gizleyemediler "En iyi Narkotik Polisi: Anne" projesinde yer alan kadınlara çiçek takdim edildi İçişleri Bakanlığı tarafından 2020 yılının Ekim ayında başlatmış olduğu "En iyi Narkotik Polisi: Anne" projesi kapsamında 8 Mart Dünya...

- Narkotik polisini karşılarında görünce şaşkınlıklarını gizleyemediler

"En iyi Narkotik Polisi: Anne" projesinde yer alan kadınlara çiçek takdim edildi

ZONGULDAK - İçişleri Bakanlığı tarafından 2020 yılının Ekim ayında başlatmış olduğu "En iyi Narkotik Polisi: Anne" projesi kapsamında 8 Mart Dünya Kadınlar günü kapsamında Zonguldak'ta yılın kadını seçilen 2 kişi evlerinde ziyaret edilerek günün anısına çiçek takdim edildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 2020 yılının Ekim ayında başlatmış olduğu "En iyi Narkotik Polisi: Anne" projesi kapsamında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar günü kapsamında Zonguldak'ta narkotim eğitimlerine katılan iki kişi evlerinde ziyaret edilerek günün anısına çiçek takdim edildi. Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü projenin başladığı tarihten günümüze kadar 513 anneye Narko-Rehber bilgilendirmesi yapıldı.

Narko-Rehber faaliyetleri 2017 yılından bu yana devam ediyor. Zonguldak'ta narkorehber, narkotır, narkonokta olmak üzere yaklaşık 20 bin vatandaşa uyuşturucu ile mücadeleye katkı sağlamaları, uyuşturucu ile mücadelenin önemi, uyuşturucu maddelerin topluma verdiği zararlar, bağımlı şahısların topluma kazandırılması, ihbar etme konusunda kolluk kuvvetleri ile nasıl irtibata geçecekleri hususları anlatıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında oluşturulan UYUMA ihbar aplikasyonu tanıtıldı.

Son dakika haberleri... Narkotik polisini karşılarında görünce şaşkınlıklarını gizleyemediler
Son dakika haberleri... Narkotik polisini karşılarında görünce şaşkınlıklarını gizleyemediler
Son dakika haberleri... Narkotik polisini karşılarında görünce şaşkınlıklarını gizleyemediler
Son dakika haberleri... Narkotik polisini karşılarında görünce şaşkınlıklarını gizleyemediler
Son dakika haberleri... Narkotik polisini karşılarında görünce şaşkınlıklarını gizleyemediler

İçişleri Bakanlığı, Zonguldak, Narkotik, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Narkotik polisini karşılarında görünce şaşkınlıklarını gizleyemediler - Son Dakika


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