Son Dakika Haberleri: Narkotik polisinin bastığı evde, 17 metre derinliğinde kuyu bulundu
Son Dakika Güncel Narkotik polisinin bastığı evde, 17 metre derinliğinde kuyu bulundu

Narkotik polisinin bastığı evde, 17 metre derinliğinde kuyu bulundu

6 saat önce

ERZURUM'da polis, uyuşturucu baskını yaptığı evde 1 metre eninde, 17 metre derinliğinde kuyu buldu.

Narkotik polisinin bastığı evde, 17 metre derinliğinde kuyu bulundu, System.String[]

ERZURUM'da polis, uyuşturucu baskını yaptığı evde 1 metre eninde, 17 metre derinliğinde kuyu buldu. Kuyudaki sigara izmaritlerini 'delil' olarak toplayan polis, kazma, kürek ve baretlere el koydu.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yakutiye İlçesi Rabiaana Mahallesi Osmanpaşa Sokak'ta 22 numarada bulunan eve, ihbar üzerine baskın düzenledi. Sabah saatlerinde düzenlenen baskında, uzun süredir boş olduğu ortaya çıkan evin odalarından birinde kuyu bulundu. Kazma, kürek ve baretlerin de olduğu odada, kazılan kuyudan çıkan toprağın olduğu da görüldü. Polis, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü'ne bilgi verdi. Adrese gelen itfaiye ekipleri, kuyunun 1 metre eninde 17 metre derinliğinde olduğunu tespit etti. Y.E.C.'ye ait olduğu belirlenen evde delil arayan polis, pencere kenarları ile kapılardan parmak izi örneği aldı. Ayrıca kazma, kürek ve baretlere el koydu. Sigara izmaritlerini de 'delil' olarak kuyudan toplayan polis, evi kullananlar ile kuyuya kazanları belirlemek için araştırma başlattı. Polisin incelemesini tamamlamasından sonra zabıta, binayı mühürledi.


Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 11:08 Kaynak: DHA
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