Narkotik polisleri annelere madde bağımlılığını anlattı - Son Dakika
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Narkotik polisleri annelere madde bağımlılığını anlattı

04.06.2022 11:01
Narkotik polisleri annelere madde bağımlılığını anlattı

Erzincan'da "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi çerçevesinde ailelere yönelik bilgilendirme çalışması yapılmaya devam ediyor.

Erzincan'da "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi çerçevesinde ailelere yönelik bilgilendirme çalışması yapılmaya devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından, çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçmek ve uyuşturucu ile daha güçlü mücadele etmek amacıyla, anne duyarlılığından ve mücadelede anne desteğinden hareketle "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi Erzincan'da Kasım 2020 tarihinde hayata geçirilmiş olup, 'Narkorehber' ve 'Narkonokta' faaliyetleri ile Halk Eğitim Merkezinde kurs gören anne ve anne adaylarına, sürücü kurslarında eğitim gören vatandaşlara, müftülük bünyesinde çalışan cami imamları ve Kuran kursu hocalarına, Kuran kurslarında bulunan anne ve anne adaylarına, kent genelinde çeşitli okullarda görevli öğretmen ve idarecilere, öğrenci velilerine ve özel güvenlik görevlilerine madde bağımlılığı ve uyuşturucu maddenin zararları konusunda seminerler verilerek, farkındalık oluşturuyor.

Bu çerçevede Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçmek ve uyuşturucu ile daha güçlü mücadele etmek amacıyla anne duyarlılığından ve mücadelede anne desteğinden hareketle devam eden eğitimlerde son olarak 70 "Narkorehber" faaliyeti ile bin 132'si anne ve anne adayı olmak üzere bin 750 vatandaşa madde bağımlılığı ve uyuşturucu maddenin zararları anlatılarak farkındalık oluşturulmuştur. - ERZİNCAN

Narkotik polisleri annelere madde bağımlılığını anlattı
Narkotik polisleri annelere madde bağımlılığını anlattı
Narkotik polisleri annelere madde bağımlılığını anlattı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

İçişleri Bakanlığı, Erzincan, Narkotik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Narkotik polisleri annelere madde bağımlılığını anlattı - Son Dakika

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