Narkotik polisleri denetimlerine hızla devam ediyor - Son Dakika

Adıyaman'da, uyuşturucuyla mücadeleye hız kesmeden devam eden Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelendikleri araç ve şahısları tek tek durdurarak inceliyor.

Edinilen bilgilere göre, uyuşturucuyla mücadele konusunda titiz çalışmalar yürüten Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Turgut Reis Mahallesi Eski Zey Caddesi üzerinde durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Polis ekiplerince durdurulan araç ve içerisindeki kişiler tek tek arandı. Yapılan aramalar neticesinde araç içerisindeki şahıslarda her hangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadı. Polis ekipleri uyuşturucuya karşı çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam edeceklerini vurgularken durdurulan araç ve içerisindeki kişiler serbest bırakıldı. - ADIYAMAN