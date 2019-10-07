Narkotik polisleri uyuşturucuya göz açtırmıyor

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu kullanıcılarına ve satıcılarına göz açtırılmıyor.



Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde yapılan çalışmalar kapsamında 130 gram esrar, 67,5 gram sentetik kannabinoid, 10,6 gram metamfetamin, 103,11 gram bonzai, 4 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet tabanca, 125 adet fişek ve 1 adet kelepçe, ele geçirildi. Polis ekiplerince malzemelere el konulurken konuyla alakalı olarak 2 şahıs gözaltına alındı.



Konuyla alakalı soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN