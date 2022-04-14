Narkotik polislerinden annelere eğitim - Son Dakika
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Narkotik polislerinden annelere eğitim

14.04.2022 10:37
Narkotik polislerinden annelere eğitim

Erzincan'da "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi çerçevesinde ailelere yönelik bilgilendirme çalışması yapılmaya devam ediyor.

Erzincan'da "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi çerçevesinde ailelere yönelik bilgilendirme çalışması yapılmaya devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından, çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçmek ve uyuşturucu ile daha güçlü mücadele etmek amacıyla, anne duyarlılığından ve mücadelede anne desteğinden hareketle "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi Erzincan'da Kasım 2020 tarihinde hayata geçirilmiş olup, 'Narkorehber' ve 'Narkonokta' faaliyetleri ile Halk Eğitim Merkezinde kurs gören anne ve anne adaylarına, sürücü kurslarında eğitim gören vatandaşlara, müftülük bünyesinde çalışan cami imamları ve Kuran kursu hocalarına, Kuran kurslarında bulunan anne ve anne adaylarına, kent genelinde çeşitli okullarda görevli öğretmen ve idarecilere, öğrenci velilerine ve özel güvenlik görevlilerine madde bağımlılığı ve uyuşturucu maddenin zararları konusunda seminerler verilerek, farkındalık oluşturuyor.

Öte yandan zaman zaman açılan 'Narkonokta' stantlarında ise bilgilendirici el broşürleri dağıtılıp, 'UYUMA' ve "KADES" uygulamaları konusunda bilgilendirmeler yapılıyor. - ERZİNCAN

Narkotik polislerinden annelere eğitim

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İçişleri Bakanlığı, Uyuşturucu, Erzincan, Narkotik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Narkotik polislerinden annelere eğitim - Son Dakika


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SON DAKİKA: Narkotik polislerinden annelere eğitim - Son Dakika
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