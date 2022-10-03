Narkotik polislerinden okul ve kurs merkezlerinde eğitim - Son Dakika
Üye Girişi

Narkotik polislerinden okul ve kurs merkezlerinde eğitim

03.10.2022 15:02
Narkotik polislerinden okul ve kurs merkezlerinde eğitim

Erzincan'da "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi çerçevesinde bilgilendirme çalışması yapılmaya devam ediyor.

Erzincan'da "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi çerçevesinde bilgilendirme çalışması yapılmaya devam ediyor. Gerçekleştirilen eğitimlerde, 779'u anne ve anne adayı olmak üzere toplamda 2 bin 130 kişi bilgilendirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından, çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçmek ve uyuşturucu ile daha güçlü mücadele etmek amacıyla, anne duyarlılığından ve mücadelede anne desteğinden hareketle "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi Erzincan'da Kasım 2020 tarihinde hayata geçirilmiş olup, 'Narkorehber' ve 'Narkonokta' faaliyetleri ile Halk Eğitim Merkezinde kurs gören anne ve anne adaylarına, sürücü kurslarında eğitim gören vatandaşlara, müftülük bünyesinde çalışan cami imamları ve Kuran kursu hocalarına, Kuran kurslarında bulunan anne ve anne adaylarına, kent genelinde çeşitli okullarda görevli öğretmen ve idarecilere, öğrenci velilerine ve özel güvenlik görevlilerine madde bağımlılığı ve uyuşturucu maddenin zararları konusunda seminerler verilerek farkındalık oluşturuyor.

Erzincan'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, En İyi Narkotik Polisi Anne projesi çerçevesinde yapılan çalışmalarda Narkorehber faaliyetleri ile;

Muhtelif kademelerdeki okullarda görev yapan öğretmenler ile öğrenci velileri, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı sevgi evlerinde çalışan kadın personel, muhtelif kademelerdeki okullarda görev yapan rehber öğretmenler, sürücü kurslarında kursiyer vatandaşlar, özel güvenlik eğitim kurumlarında kursiyer vatandaşlar, Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezi'ndeki kursiyer öğrenciler olmak üzere toplamda 30 Narkorehber faaliyeti ile 2 bin 130 vatandaşa (779 'u anne ve anne adayı) ulaşılarak madde bağımlılığı ve uyuşturucu maddenin zararları anlatılarak farkındalık oluşturuldu.

Yapılan tüm faaliyetlerde UYUMA uygulaması anlatılarak, vatandaşlara Erzincan İl Emniyet Müdürlüğünüm sosyal medya sitelerinin takip edilmesi konusu paylaşıldı. - ERZİNCAN

YORUMLAR
500
Konya'da uyuşturucu operasyonunda 23 kilogram esrar ele geçirildi Konya'da uyuşturucu operasyonunda 23 kilogram esrar ele geçirildi Erzincan haberi... Erzincan'da 'Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması' Erzincan haberi... Erzincan'da 'Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması'
Kaynak: İHA

İçişleri Bakanlığı, Erzincan, Narkotik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Narkotik polislerinden okul ve kurs merkezlerinde eğitim - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:11 Müzisyen Onur Şener'in öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı, 2 kişi serbest bırakıldı
15:05 Grip aşılarında eczaneden satış başladı! İşte bu yılki fiyatı...
14:53 İşveren ve işçiler yeni yasayı bekliyor! Önemli düzenlemeler yapılacak
14:54 Dünürü Sadık Albayrak'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasıyla ilgili tartışmalara yorum: Yüksek tahsili olmasa subay olabilir miydi?
14:42 Gösterdiği performansla İtalya'da ayın oyuncusu seçilen Kim Min-Jae, Manchester United'ın radarına girdi! Serbest kalma bedelini ödemeye hazırlar
14:41 TÜİK'in açıkladığı enflasyon verisine göre fiyatı en çok düşen ürünler sırasıyla patates, et ve balık ürünleri oldu
14:39 Gol yağmuru olan maçta kadın hakem İtalya tarihine geçti: Kusursuzdu
14:32 Bir aydır suları akmıyor! Muhtarın tavrı da köylüleri isyan ettirdi
14:19 Birlikte yaşadığı kadının ölümüyle aranırken eski eşini defalarca bıçaklayıp ağır yaraladı
13:49 Hamaney, İran'da yaşanan protestolarla ilgili ABD ve İsrail'i suçladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2022 15:31:22. #1.12#
SON DAKİKA: Narkotik polislerinden okul ve kurs merkezlerinde eğitim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement