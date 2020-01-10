Narkotik polislerinden uyuşturucu çetelerine ağır darbe - Son Dakika
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Narkotik polislerinden uyuşturucu çetelerine ağır darbe

6 saat önce

Narkotik polislerince, geçen yıl ülke genelinde düzenlenen uyuşturucu operasyonları sonucu 200 bin şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, 24 bin zanlı tutuklandı.

Narkotik polislerince, geçen yıl ülke genelinde düzenlenen uyuşturucu operasyonları sonucu 200 bin şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, 24 bin zanlı tutuklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, 2019 yılı faaliyetlerine ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, narkotik polisleri geçen yıl yurt genelinde 135 bin 601 uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Yürütülen soruşturmalar kapsamında, 200 bin 183 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 24 bin 60'ı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Operasyonlarda, 19 ton 768 kilogram esrar, 18 ton 352 kilogram skunk, 16 ton 116 kilogram eroin, 1 ton 253 kilogram kokain, 890 kilogram metamfetamin, 675 kilogram afyon sakızı, 530 kilogram bonzai, 9 milyon 148 bin 329 adet captagon, 6 milyon 832 bin 656 adet ecstasy, 1 milyon 767 bin 914 sentetik ecza ve 3 milyon 687 bin 748 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Paylaşımda, 2019'un "rekorlar yılı" olduğu belirtilirken uyuşturucuyla mücadelenin tüm hızıyla devam ettiği vurgulandı.

Narkotik polislerinden uyuşturucu çetelerine ağır darbe

Emniyet Genel Müdürlüğü, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 05:24 Kaynak: AA
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