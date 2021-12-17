Narkotik seminerine Karabağlar'dan yoğun ilgi - Son Dakika

Annelere, çocuklarını uyuşturucu belasından korumanın yolları anlatıldı.

Karabağlar Belediyesi Bozyaka Kültür Merkezi'ndeki etkinliğe yoğun katılım oldu. Karabağlar Kaymakamı Cemil Özgür Öneği, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, İlçe Emniyet, Milli Eğitim, Sağlık müdürleriyle İlçe Müftüsü, Karabağlar Kent Konseyi Başkanı Alev Ağrı, belediye bürokratları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar ve büyük bölümü kadın olmak üzere çok sayıda vatandaş semineri ilgiyle izledi.

Etkinliğin açılışında konuşan Başkan Selvitopu, ülkemizdeki en önemli konuların başında çocuklar ve gençleri kötü alışkanlardan uzak tutmanın geldiğini hatırlatarak, "Sağlıklı, kendine güvenen kuşakları yetiştirmemiz çok önemli. Bunun için gerekli eğitim aileden başlıyor. Velilerimizin bilmedikleri konularda bilgiyle güçlendirilmeleri gerekiyor. Bu bakış açısıyla biz de katkı koyduk. Seminerin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Başkan Selvitopu, Karabağlar Belediyesi olarak kültür sanat merkezlerini, spor tesislerini ilçenin farklı noktalarında yaygınlaştırarak, gelecek kuşakları kötü alışkanlardan uzak tutmaya devam edeceklerini vurguladı.

Hedef 5 bin kişi

Daha sonra kürsüye gelen Kaymakam Öneği, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı seminerlerin Karabağlar'da 32.'sini gerçekleştirdiklerini; 5 bin anne ve anne adayına ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. Uyuşturucuyu "çağın vebası" olarak tanımlayan Kaymakam Öneği, "Umarım seminerimiz yararlı olur. Çünkü uyuşturucu bir tehlike olmaktan çıkmış, ulusal güvenliğimizi tehdit hale gelmiştir. Kullanım yaşı giderek düşmektedir. Terör örgütlerinin de finans kaynağı haline gelmiştir. Bu vebaya karşı hep birlikte mücadele yürütmemiz gerekiyor" dedi.

Kapsamlı bilgilendirme

Açılış konuşmalarının ardından Narkotik Şube Müdürlüğü'nden Polis Memuru Bircan Birkan, katılımcıları, uyuşturucu türleri, ailelerin konuya nasıl yaklaşması gerektiği, hangi birimlere başvurulacağı gibi konularda ayrıntılı şekilde bilgilendirdi.

Daha sonra narkotik köpeği "Harley"in uyuşturucu zulalarını nasıl bulduğu tatbikatla seyirciye anlatıldı.

Etkinliğin sonunda da Judoko Spor Kulübü öğrencilerinin judo gösterisi yapıldı.