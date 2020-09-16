Narkotik şube aracına çarparak kaçan uyuşturucu satıcıları yakalandı - Son Dakika

Narkotik şube aracına çarparak kaçan uyuşturucu satıcıları yakalandı
ESKİŞEHİR - Eskişehir'de uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 2 şüpheli şahıs yakalanarak adliyeye sevk edildi.
Eskişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından il dışından kente sokulan uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesi ve sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 2 şüpheli şahıs yakalandı. Bugün sabah saatlerinde polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan 2 şahıs, Narkotik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekip otosuna çarparak kaçmaya başladı. Kovalamaca sırasında araçtaki 2 şüpheli, üstlerindeki uyuşturucu maddeyi araç dışına atmaya başladı. Kovalamaca sonucunda polis ekipleri araç içerisindeki 2 kişiyi yakaladı.
Narkotik madde arama köpeği tarafından araç içerisinde yapılan aramada 119 adet beyaz renkli telis bez torbalar içerisinde daralı ağırlıkları toplamı 24,4 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 12:06 - Kaynak: İHA
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