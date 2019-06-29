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Narkotik suc¸lar ve go¨c¸men kac¸akc¸ılıgˆıyla mücadele

37 dakika önce

Malatya'da, "Narkotik Suçlar ve Göçmen Kaçakçılığına" yönelik denetimlerde 5 bin 528 kişi sorgulandı.

Narkotik suc¸lar ve go¨c¸men kac¸akc¸ılıgˆıyla mücadele, System.String[]
Malatya'da, "Narkotik Suçlar ve Göçmen Kaçakçılığına" yönelik denetimlerde 5 bin 528 kişi sorgulandı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Genel Mu¨du¨rlu¨gˆu¨, Jandarma Genel Komutanlıgˆı ve Sahil Gu¨venlik Komutanlıgˆı koordinesinde uyus¸turucu ve uyarıcı madde ticareti ile go¨c¸men kac¸akc¸ılıgˆının o¨nlenmesi amacıyla "Narkotik Suc¸lar ve Go¨c¸men Kac¸akc¸ılıgˆı" uygulaması gerçekleştirildi.
Bu kapsamda Malatya'da Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda 5 bin 528 kişi sorgulandı.
Aranan 3 kişinin gözaltına alındığı uygulamalarda, 5 kişi hakkında ise idari işlem yapıldı.
Çalışmada ayrıca, 86 iş yeri, 36 park, 9 metruk bina, 12 sokak ile 512 araç kontrol edildi, 11 araç sürücüsüne 14 bin 640 lira ceza uygulandı.
Uygulamalarda 2 tabanca,1 av tüfeği kartuşu ve 1,93 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 05:21 Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Jandarma, Malatya, Narkotik, Güncel
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