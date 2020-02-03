Narkotik suçlarından 134 kişiye işlem yapıldı - Son Dakika

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Narkotik suçlarından 134 kişiye işlem yapıldı
6 saat önce
Adıyaman İl Emniyet Müdürü Narkotik Suçlarla Müdürlüğü ekiplerince 1 ayda 134 kişiye narkotik suçlardan işlem yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 05:27 Kaynak: İHA
Adıyaman İl Emniyet Müdürü Narkotik Suçlarla Müdürlüğü ekiplerince 1 ayda 134 kişiye narkotik suçlardan işlem yapıldı.
Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ocak ayı içerisinde yapılan 1 aylık çalışmalar sonucunda 2 bin 459 gram bonzai, 681 gram esrar, 248 gram eroin, 57 gram metamfetamin, 70 adet ecstasy hap ele geçirildi. Ekipler, 91 farklı olayda 134 kişiye işlem yaparken gözaltına alınan zanlılardan 8 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Uyuşturucu maddeyle mücadelenin hız kesmeden devam edeceği öğrenildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
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