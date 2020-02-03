Narkotik suçlarından 134 kişiye işlem yapıldı - Son Dakika
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Narkotik suçlarından 134 kişiye işlem yapıldı

6 saat önce

Adıyaman İl Emniyet Müdürü Narkotik Suçlarla Müdürlüğü ekiplerince 1 ayda 134 kişiye narkotik suçlardan işlem yapıldı.

Narkotik suçlarından 134 kişiye işlem yapıldı, System.String[]

Adıyaman İl Emniyet Müdürü Narkotik Suçlarla Müdürlüğü ekiplerince 1 ayda 134 kişiye narkotik suçlardan işlem yapıldı.


Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ocak ayı içerisinde yapılan 1 aylık çalışmalar sonucunda 2 bin 459 gram bonzai, 681 gram esrar, 248 gram eroin, 57 gram metamfetamin, 70 adet ecstasy hap ele geçirildi. Ekipler, 91 farklı olayda 134 kişiye işlem yaparken gözaltına alınan zanlılardan 8 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Uyuşturucu maddeyle mücadelenin hız kesmeden devam edeceği öğrenildi.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Adıyaman, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 05:27 Kaynak: İHA
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