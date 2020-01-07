Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığından öykü yarışması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığından öykü yarışması - Son Dakika

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığından öykü yarışması

6 saat önce

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, üniversite öğrencilerine yönelik öykü yarışması düzenlendi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığından öykü yarışması, System.String[]

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, üniversite öğrencilerine yönelik öykü yarışması düzenlendi.

Başkanlıktan yapılan duyuruya göre, uyuşturucu madde bağımlılığının sağlığa, insan ilişkileri ile topluma verdiği olumsuz etkileri ortaya koymak ve özellikle üniversite gençliği arasında uyuşturucu madde kullanımını önlemek için öğrencilere yönelik öykü yarışması başladı.

Yarışmaya katılacak öğrenciler, eserlerini en fazla 3 bin kelime olacak şekilde hazırlayacak. Yarışmada, birden fazla kişi tarafından ortaklaşa üretilen veya gönderilen eser değerlendirmeye alınmayacak.

Eserler, öykü metninin temaya uygunluğu, etkileyiciliği, üslubu, özgünlük, edebi nitelik ve Türkçe'yi kullanma gücü kriterlerine göre değerlendirilecek. Eserler jüri tarafından 15 Mayıs'ta değerlendirilecek, sonuçlar ise 2 Haziran'da duyurulacak.

Yarışma sonucunda birinciye 10 bin, ikinciye 5 bin ve üçüncüye 2 bin 500 lira ödül verilecek.

Yarışmaya ilişkin detaylı bilgiler ve şartnameye "www.narkotik.pol.tr" adresinden ulaşılabilecek.

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 04:40 Kaynak: AA
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