Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığından Kılıçdaroğlu'nun iddialarına tepki - Son Dakika
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Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığından Kılıçdaroğlu'nun iddialarına tepki

15.03.2022 19:07
Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığından Kılıçdaroğlu'nun iddialarına tepki

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "baronlara" ve "uyuşturucu satıcılarına" operasyon yapılmadığına ilişkin iddialarıyla ilgili, "Halen cezaevlerinde uyuşturucuya bağlı suçlardan 100 binin üzerinde tutuklu ve hükümlü olduğunu bilmeden...

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "baronlara" ve "uyuşturucu satıcılarına" operasyon yapılmadığına ilişkin iddialarıyla ilgili, "Halen cezaevlerinde uyuşturucuya bağlı suçlardan 100 binin üzerinde tutuklu ve hükümlü olduğunu bilmeden 'baronlara' ve 'uyuşturucu satıcılarına' operasyon yapılmadığını ileri sürmek teşkilatımıza hak etmediği bir iftirada bulunmaktır" açıklamasını yaptı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Vatandaşlarımızı özelliklede gençlerimizi korumak için gece gündüz demeden uyuşturucu ile mücadele ediyoruz. Bazen günlerce evini göremeyen arkadaşlarımız her türlü sonucu göze alarak zehir taciriyle savaşıyor. ve bundan sonrada savaşacak. Bu uğurda verdiğimiz şehitlerin acısı hala yüreklerimizde. Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarını ve buna bağlı olarak en büyük yakalamalarını gerçekleştirdik. Halen cezaevlerinde uyuşturucuya bağlı suçlardan 100 binin üzerinde tutuklu ve hükümlü olduğunu bilmeden 'baronlara' ve 'uyuşturucu satıcılarına' operasyon yapılmadığını ileri sürmek teşkilatımıza hak etmediği bir iftirada bulunmaktır. Bu iftira daha önce organize suç örgütleri ve yurt dışı kaynaklı olarak defalarca ortaya atıldı ve biz onların hedefini biliyorduk. Ancak bu kez iftirayı CHP Genel Başkanı'ndan duyunca üzüldük. Şehitlerimizde muazzep eden bu haksızlığa itirazımıza dile getirmeyi mesleğimizin onuru ve şerefi için görev biliyoruz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

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Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Uyuşturucu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığından Kılıçdaroğlu'nun iddialarına tepki - Son Dakika


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