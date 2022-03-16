Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığından 'uyuşturucu yaşı ortaokula indi' haberlerine yalanlama - Son Dakika

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, bazı medya organlarında yer alan uyuşturucu yaşının ortaokula indiğine ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığı açıkladı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bugün yayımlanan haberde alınan tüm tedbirlere ve yürütülen projelere rağmen elde edilen sonuçların olumsuz olduğu izlenimi verilmeye çalışılmış ve buna dayanak olarak 2020 ve 2021 yılları Türkiye Uyuşturucu Raporunda yer alan Sağlık Bakanlığı yataklı tedavi verileri gösterilmiştir. Haberde uyuşturucu tedavisi görenlerin yüzde 47'sinin zorunlu eğitim çağı ortaokul ve lise öğrencisi olduğu 15 yaş altı ortaokulda kullanım oranın yüzde 14'e çıktığı ve 2020 raporunda 15 yaş altı uyuşturucu kullanım oranın yüzde 37,4 gördüğü ifade edilmiştir. Haberde yer alan 'tedavi görenlerin yüzde 47,8'inin ise 19 yaş altı yani ortaokul ve lise zorunlu eğitim çağında olması gerektiği dikkat çekti' şeklindeki ifade, eldeki verilerden araştırılmış ancak bu rakamı doğrulayacak herhangi bir istatistik bulunmamıştır. Haber metninin 'internetten alıyorlar' başlığı altında sunulan bölümde, internetten uyuşturucu alınmasına ilişkin herhangi bir veri konmamıştır. Ayrıca ayını başlık altında bulunan 'ilk deneme yaşı yüzde 23 ile 15 yaş altı verisi üretilen raporlarımızın hiçbirinde bulunmamaktadır. 'Yüzde 85 sokak satıcısından alıyor' spotundaki rakam 2019 yılında yapılan NARKOLOG çalışmasında madde kullanıcıların 'genel temin şekli' bakımından doğrudur. Ancak bu rakam toplumun ve ailelerin dikkatinin çekilmesi bakımından 'ilk temin şekli' 2019 yılında yüzde 75'i 2020 yılında yüzde 75,9 2021 yılında ise yüzde 78,3'lük oranla arkadaş ve yakın çevresidir. Yapılan haberde doğru olan bazı rakamalar birbirine karıştırılarak olumsuz bir algı oluşturulmaya çalıştırılmış, hiçbir raporumuzda bulunmayan veriler ise varmış gibi gösterilmiştir. Haberde çarpıtılarak verilen ve dezenformasyon amacı taşıdığı yapılmış yorumuna 2020 Türkiye Uyuşturucu Raporu'nun ise 86. sayfalarından ulaşılabilir" denildi.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)