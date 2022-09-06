Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda 222 kilo 714 gram esrar yakalanırken çok sayıda suç aleti ele geçirildi.

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Kaynak: İHA

Gaziantep, Narkotik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Gaziantep'te narkotik operasyonları - Son Dakika

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