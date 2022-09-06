Gaziantep'te narkotik operasyonları - Son Dakika
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Gaziantep'te narkotik operasyonları

06.09.2022 01:03
Gaziantep'te narkotik operasyonları

Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda 222 kilo 714 gram esrar yakalanırken çok sayıda suç aleti ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda 222 kilo 714 gram esrar yakalanırken çok sayıda suç aleti ele geçirildi.

Gaziantep Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, 222 kilo 714 gram esrar, 1 kilo 85 gram metamfetamin (ateş-buz), 518 gram eroin, 315 adet uyuşturucu hap, 140 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 22 kök kenevir bitkisi, 3 adet hassas terazi, 2 adet tabanca, 2 adet tüfek ele geçirildi.

Operasyonlar çerçevesinde 308 şüpheli hakkında yasal işlem yapılırken, 37 şüpheli tutuklandı. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

Gaziantep, Narkotik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te narkotik operasyonları - Son Dakika

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